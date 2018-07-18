Почти всех задержанных суворовских «партизан» отпустили из полиции

Членов движения «Партизанская правда партизан» отпустили из полиции после опросов.



Задержанными остаются основатель организации Алексей Меняйлов и его жена Слатана, сообщает «Медиазона» со ссылкой на представителя писателя Романа Аргашокова.

По его словам, представившиеся сотрудниками ФСБ пришли с обысками в три квартиры, где жили участвующие в строительстве музея Героев ВОВ. Аргашоков рассказал, что для дачи показаний увезли около 15 человек, позднее их отпустили с повестками на 20 июля.

«На одной квартире ребят, конечно, положили в пол на некоторое время, но это было только на одной квартире. В двух других очень вежливо общались, не били, позволяли сидеть на стульях, позволяли поесть, покурить», — сказал Аргашоков.

Напомним, в ночь на 17 июля в Суворове задержали более 20 человек по подозрению в экстремизме. У них изъяли запрещённую литературу.

В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В «Партизанской правде партизан» утверждают, что дело возбудили на фоне конфликта с районной администрацией вокруг строительства музея Героев войны 1941—1945 годов в здании бывшего детского сада. Членов движения в этом поддерживает бывший работник администрации президента Олег Матвейчев.