В Тульской области за вымогательство задержан начальник пункта полиции

Следственным отделом по Новомосковску областного Следственного комитета возбуждено уголовное дело по пп. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершённое с вымогательством, в крупном размере).



По данным следствия, начальник пункта полиции «Мордвесский» ОМВД по Венёвскому району требовал от мужчины, который привлекал нелегальных мигрантов для выращивания и сбора сельскохозяйственных культур, денежные средства в размере 165 тысяч рублей.

Взамен он обещал не проводить проверки соблюдения миграционного и трудового законодательства. В случае отказа обвиняемый угрожал препятствовать реализации сельхозпродукции.

Мужчина обратился в ФСБ, после чего были проведены оперативные мероприятия. 16 июля полицейский был задержан при передаче части взятки в размере 20 тысяч рублей. Сейчас он заключён под стражу.