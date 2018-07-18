В Тульской области после прошедшего накануне обыска задержали лидера «Партизанской правды партизан» Алексея Меняйлова и его жену Слатану. Полтора десятка соратников эксцентричного мыслителя отпустили после опроса.



«Медиазона» рассказывает, как автор книг о величии Сталина стал фигурантом уголовного дела об экстремизме, возбужденного, по словам соратников Меняйлова, из-за «разжигания ненависти по половому признаку».

Иосиф Сталин и «тупые женщины»

Алексей Меняйлов давно публикует книги и видеоролики с размышлениями о героях Великой Отечественной войны, личности Иосифа Сталина и особенностях женской натуры. В группах его последователей состоят от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Самая популярная из них называется «Партизанская правда партизан», в группе более 37 тысяч участников. Судя по описанию группы, последователи идей Менялова называют себя «Советом» — объединением людей, которые вместе с ним занимаются «исследовательской деятельностью с целью восстановления принципов товарищества и совместного развития членов Совета».

«Члены Совета разделены на группы (пятерки) во главе с командиром группы. Группы относительно самостоятельны в работе, имеют свои ресурсы в социальных сетях и графики мероприятий. Деятельность Совета и пятерок регламентируется Уставом», — описывается устройство движения на странице «Партизанской правды партизан».

61-летний Меняйлов — плодовитый блогер, записавший сотни видеороликов с подобными названиями: «Чему куст малины может научить людей?», «Закон Сталина, война на Украине и дефлоратор», «Дефлорация посредством велосипеда?», «Почему тупая женщина считается сексуально предпочтительной?», «Сталин как архитектор жреческого Триединства при обороне Сталинграда», «Сталин: Ивана Купала как технология избавления от комплекса неудачника».

Среди написанных им книг — «Сталин. Культ девы», «Сталин. Прозрение волхва», «Сталин. Тайны Валькирии». Меняйлов доказывает, что советский вождь шел по пути гиперборейской традиции инициации, постиг Великую Цель и стал гениальным и непобедимым «Посвященным культа Девы, он же Культ Героев, он же исконная вера, он же культ Личности».

ФСБ против дискриминации

Ранним утром 17 июля силовики пришли домой к Алексею Меняйлову и его жене Слатане, жившим в городе Суворов в Тульской области. В тот день в трех квартирах в Суворове были задержаны по меньшей мере 15 человек — все они последователи «Партизанской правды партизан», которые слушал лекции Меняйлова и пытались под его руководством создать «Музей Героев ВОВ» на базе пустовавшего детского сада. Обыски проходили по уголовному делу о возбуждении ненависти и вражды (часть 1 статьи 282 УК). В сообщении на сайте регионального управления СК указано, что дело возбуждено по материалам УФСБ по Тульской области.

Как рассказал «Медиазоне» представитель Меняйлова Роман Аргашоков, в 6:30 утра одновременно в три квартиры пришли люди, представившиеся сотрудниками ФСБ (СК сообщал, что в операции принимали участие сотрудники ОМОН Нацгвардии).

«На одной квартире ребят, конечно, положили в пол на некоторое время, но это было только на одной квартире. В двух других очень вежливо общались, не били, позволяли сидеть на стульях, позволяли поесть, покурить», — говорит Аргашоков.

По его словам, все три квартиры принадлежали Меняйлову: «Тут квартиры дешевые — трехкомнатная квартира стоит миллион рублей, двушки еще дешевле. Поэтому получилось так, что [у него] три квартиры — в одной они проживают, в другой происходят видеозаписи и интервью, и одну буквально пару месяцев назад Меняйлов купил для проживания строителей. Две двушки, одна трешка».

Аргашоков отмечает, что в обыске участвовали двое понятых, один из которых оказался представителем администрации Суворовского района — этого человека он видел на заседании суда 3 июля по иску администрации, которая пыталась запретить создателям «Музея Героев ВОВ» проводить несанкционированные строительные работы.

Во время обыска следователи изъяли некоторое количество электронной техники и литературы из Федерального списка экстремистских материалов. После этого последователей «Партизанской правды партизан» опросили в качестве свидетелей и примерно к полуночи отпустили, вручив всем повестки на допрос 20 июля. Аргашоков предполагает, что всего на опросы увезли около 15 человек; накануне сообщалось, что задержанных более двадцати. На свободу не вышли только супруги Меняйловы (пресс-служба СК упоминала лишь об одном задержанном без указания имени). На момент публикации материала в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения следствие еще не выходило.

«Говорили, что там якобы экстремизм, разжигание ненависти по половому признаку, к женщинам, — вспоминает также побывавший на опросе Роман Аргашоков. — Пытаются объяснить, что, мол, Меняйлов говорит о неполноценности женщин, о их дискриминации». По его словам, претензии силовиков вызвали видеоролики Меняйлова — по двум из них готова психолого-лингвистическая экспертиза. Действительно, в интернете можно найти множество видеозаписей, на которых Меняйлов высказывает свое мнение о женщинах, их психологии и роли в обществе.

«Он критикует как женщин, так и мужчин по [признаку] нравственной нечистоты: беспорядочная половая жизнь, вранье, нежелание расти и развиваться, — объясняет представитель Меняйлова. — Он не призывает ни к чему, он высказывает свою позицию, как считает правильным. Нам кажется это вырванным из контекста, и мы будем пытаться подтвердить это экспертизами. По поводу свержения существующего строя что-то озвучивалось — тоже ничего подобного нет».

Он говорит, что сторонники «Партизанской правды партизан» даже изучали постановление правительства о патриотическом воспитании граждан, где «чуть ли не под каждой строчкой наша деятельность подходит: и изучение истории, ее героических страниц, изучение героев ВОВ, воспроизведение красоты их подвига, уважение к вооруженным силам, к спецслужбам».

«Меняйлов очень положительно всегда отзывался в своих роликах о ФСБ, — возмущенно добавляет Аргашоков. — Вы уже наверняка видели в СМИ всю эту чернуху, вроде мы фашисты. У Меняйлова более тысячи томов военных мемуаров, героев всевозможных, партизан — и этот человек — фашист?». За неделю до задержания Меняйлов записал видеообращение к Владимиру Путину и ФСБ с просьбой «вмешаться и защитить музей» от нападок районной администрации.

На женоненавистнический характер лекций Меняйлова указывал анонимный собеседник «Русской службы Би-би-си», знакомый с деятельностью группы — по его словам, «это просто секта, эксплуатирующая тему межполовых проблем в общении между мужчиной и женщиной», а Меняйлов пытается «зашибать бабло с продажи платных видеосеминаров». «Коммерсант», в свою очередь, приводил версию следствия, согласно которой «Партизанской правды партизан» — «военизированная организация с деструктивной идеологией, члены которой были вовлечены в практические занятия по тактико-специальной и боевой подготовке» в лесу. Следствие утверждает, что почти половина последователей Меняйлова — бывшие военнослужащие.

«Музей Героев» и Бандера

Последователи «Партизанской правды партизан» считают возбуждение уголовного дела следствием их конфликта с суворовской администрацией из-за попытки построить «Музей Героев Великой Отечественной войны».

«Музей возводится на пожертвования читателей Меняйлова А.А. в городе Суворов, Тульской обл. с декабря 2017 года. Добровольцы разных профессий, включая офицеров-спецназовцев приезжают со всех концов России и работают на стройке совершенно бесплатно. Для создания Музея Героев Меняйлов А.А. приобрел на собственные средства частично сгоревшее здание бывшего детского сада», — говорится в паблике проекта.

В мае администрация Суворовского района подала иск к Меняйлову с требованием «привести нежилое здание общей площадью 503,2 квадратных метра <...> в первоначальное состояние, существующее до реконструкции» — эту формулировку лидер «партизан» расценил как требование заново сжечь крышу, которую его последователи восстанавливали после пожара в здании на улице Фрунзе. Иск удовлетворили, апелляцию в областном суде «Партизанская правда партизан» тоже проиграла, и работы пришлось остановить.

9 июля профессор «Высшей школы экономики» и бывший сотрудник администрации президента Олег Матвейчев написал в своем «Живом журнале» о конфликте в Суворове, пост он опубликовал под заголовком «Великая Отечественная война продолжается в Тульской области. Бандеровцы уже в России?».

«Казалось бы, что может быть лучше для города – увековечивание памяти Героев Войны, патриотическое воспитание молодежи, приток туристов? — возмущался Матвейчев. — Администрация Суворова ставит в вину Меняйлову, что заранее не получено разрешение на реконструкцию здания». Он считает, что районные власти «могли бы поддержать правильную инициативу, проконсультировать строителей, как лучше оформить документы». Политолог сравнивает ситуацию в Суворове с Украиной, указывает, что «потомкам предателей Родины идея Музея Героев ненавистна», и пишет, что «требование сжечь Музей Героев может показаться нормальным разве только для бандеровцев».

«Комментарии в блоге Матвейчева в ЖЖ поднимут пост в топ. Это нужно для СМИ. Просьба отписать в комментах под его постом, что Вы думаете о ситуации с Музеем!» — призывали единомышленников к действию в сообществе «партизан».

После задержания участников «Партизанской правды партизан» «Фонтанка» обратилась к Матвейчеву за комментарием — он назвал Меняйлова писателем и историком Второй мировой войны, который хотел «создать Музей Героев, но рейдеры хотят получить здание, в котором он должен был располагаться».

Разведчик о вылазке бандеровцев в Тульской области from vairgin on Vimeo.