Издержки приватизации. Как в Тульской области купили землю под прудом и поставили незаконную дамбу

В Ясногорском районе уникальный природный объект оказался на грани исчезновения.



Пруд в деревне Бураково был организован как рыбоводный ещё в 1970-х годах прошлого века. Но, когда местный совхоз пришёл в упадок, водоём стал лакомым кусочком для предприимчивых людей.

«Началась вакханалия. Один купил, другой продал. Пруд переходил из рук в руки», — рассказывает корреспондентам телерадиокомпании «Тула» житель деревни Бураково Евгений Батырев.

С очередным собственником местные жители найти общий язык никак не могут.

@Tularegion71 Господин Губернатор #Дюмин когда Вы услышите и увидите все безобразие, беззакония и коррупцию в АМО Ясногорского района. Дороги нет, платина размытая собственником дамбы в с. Бураково, местная администрация на стороне собственника дамбы. pic.twitter.com/xozHnfYgfG — Кирилл (@kirakarov) 14 июля 2018 г.

«Он развалил двухэтажный дом. Там бегают дети. Мы просили поставить изгородь», — возмущается жительница деревни Бураково Мария Грачёва.

По словам другого жителя Сергея Маркина, «собственник хочет спустить водоём. Пруд жалко. В нём очень много рыбы».

Местные неоднократно сообщали, что собственник земли незаконно установил дамбу. Когда дамбу открывают, затапливает плотину. В результате жители расположенных рядом населённых пунктов с трудом могут проехать.

По информации собственника сооружений, сброс воды производится вынужденно для предотвращения переполнения водоема и разрушения плотины. — АМОЯсногорский район (@admyasnogorsk) 12 июля 2018 г.

Каковы будут действия собственника, узнать корреспондентам удалось. Владимир – именно так он представился – после долгих уговоров свою позицию местным жителям высказал.

«Земля под прудом находится в частной собственности», — таков был его ответ.

Администрация Ясногорского района пояснила, что в ближайшее время будет вынесено постановление о снесении незаконной постройки на дамбе — жалоба об осушении пруда направлена во все возможные инстанции. Как рассказала замглавы администрации Ясногорского района Ольга Зименкова, «всё, что касается приватизации и передачи – это дело 2010—2012 годов.

Но ещё в конце июня местные чиновники информировали, что по факту продажи водоёма ведётся следственная проверка.

Похожие прецеденты в Тульской области уже были — так, в Одоевском районе в 2015 году местная администрация на аукционе продала частнику два участка сельхозназначения площадью 26,953 га, в границах которых оказалась река Саженка, которая относится к федеральной собственности. Землю под водным объектом в итоге вернули законному владельцу (государству) через суд. В Дубенском районе в 2013 году чиновники продали участок площадью 75 квадратных метров, на котором фактически находился водный объект пруд, впадающий в реку Колодня, и тоже федеральная собственность. Чиновников-нарушителей осудили и оштрафовали, правда на небольшие суммы (до 100 тысяч рублей).