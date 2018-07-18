Двое туляков пытались вывезти грузовик металла с оборонного предприятия

Двое работников тульского оборонного завода «Сплав» обвиняются в покушении на кражу (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ).



25 сентября 2017 года водитель и мастер заготовительного участка погрузили в грузовой автомобиль цветной металл общим весом 1,46 тонн стоимостью около 180 тысяч рублей. При попытке вывезти его с охраняемой территории, они были задержаны сотрудниками экономической безопасности предприятия.

Сегодня уголовное дело было направлено в Пролетарский окружной суд Тулы для рассмотрения по существу.