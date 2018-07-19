Жерздева перевели под домашний арест

Бывшему главе администрации Новомосковска Вадиму Жерздеву изменили меру пресечения.



Он будет находиться под домашним арестом, с ограничениями на передвижение и общение с окружающими.

Напомним, глава администрации Новомосковска (с 2009 года) Вадим Жерздев был задержан сотрудниками ФСБ утром 4 июня. По его домашнему адресу, а также в здании администрации прошли обыски.

5 июня Жерздеву предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Центральный окружной суд Тулы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа. Также приостановлено членство Жерздева в «Единой России». Обязанности Жерздева в Новомосковске сейчас исполняет Евгений Тихонов.

Уголовное дело, по которому задержали и арестовали Жерздева, основано на событиях 1,5-годовой давности. Суть дела — в аукционе на право выкупа муниципальной земли под парковку. По некоторым данным, администрация Новомосковска выставила на торги три участка земли на улице Трудовые резервы. Но после того, как на торги заявилась неизвестная московская фирма, администрация остановила аукцион и сняла землю с реализации.

По делу Жерздева также прошли обыски в торговом центре «Первый» на улице Трудовые резервы. По неофициальным данным, владельца ТЦ Юрия Струнге (он же учредитель и руководитель и других коммерческих объектов в городе и за его пределами), и Вадима Жерздева связывают некие дружеские отношения.

15 июня на внеочередном заседании депутаты Новомосковска приняли отставку Вадима Жерздева, который написал заявление «по собственному желанию». Сейчас обязанности главы администрации Новомосковска исполняет бывший начальник областной Госжилинспекции Алексей Бирюлин, который сам изъявил желание быть назначенным на эту должность.