В Тульской области сотрудники ФСБ пришли с обыском к митрополиту

В Тульской области сотрудники ФСБ пришли с обыском к 62-летнему митрополиту Дамаскину (Виктору Балабанову), главе неканонической Российской православной церкви (РосПЦ).



По информации портала «Credo.ru», после обыска Балабанова доставят на допрос в Тулу. В его доме в посёлке Караси Воловского находится храм в честь Иверской иконы Божией Матери.

Российская православная церковь — религиозное объединение неканонического православия русской традиции в России, Белоруссии, Украине и других странах. Оно не имеет евхаристического общения с Московским Патриархатом. Дамаскин (Виктор Балабанов) возглавил объединение с титулом митрополит Московский и Всероссийский в 2007 году. С тех пор он запрещён в священнослужении.

В 2012 году Первомайский районный суд Кирова признал экстремистским официальный сайт Российской православной церкви юрисдикции Дамаскина (после раскола в 2009 году в организации образовались несколько юрисдикций).

«Я сейчас служу в Тульской области, там же, где и живу. В основном приезжают люди из Москвы. Служу и в Москве, правда, приходится в последнее время служить на квартирах у наших прихожан. Я думаю, что это нормально, раньше и катакомбники так служили, теперь мы тоже так служим, практически тоже катакомбно, потому что мы не афишируем эти службы. У нас есть приходы в Московской области. Ну, ко мне приезжают за 300 км. Тоже неблизко и непросто. Но если человек хочет спасения, он не смотрит на какие-то трудности. А потом, я служу еще по приходам, в Белгородской области, в Воронежской. За рубежом тоже служил много: во Франции, в Бразилии, в Уругвае, в Чили, проехал по Аргентине, в Канаде и Израиле тоже пришлось служить.

В основном прихожане бедные. Если бы у нас были олигархи, может быть, в материальном смысле мы не так бы бедствовали. Но, слава Богу, что у нас такие люди, которые особых благ не имеют. Люди разные. Есть кандидат медицинских наук, кандидат математических наук, есть бывший генерал, преподаватель музыкального училища, инженеры, строители, рабочие. Как и везде в наших церквях, люди добрые, отзывчивые, приветливые, простые. Конечно, если вглубь заглянуть, люди все разные, и там уже другое – страсти. Проблемы есть, конечно. Вообще, часто духовник – это человек, от которого люди много хотят, что он все проблемы может решить. Но это не всегда так», — рассказывал сам митрополит в одном из интервью.