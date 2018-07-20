В Суворове школьников заставляли работать сверх нормы

Прокуратура Суворовского района выявила нарушения трудового законодательства.



Проверкой установлено, что в школе №5 и гимназии Суворова в период летних каникул созданы временные рабочие места для учащихся.

Однако, в нарушение требований трудового законодательства, несовершеннолетним установлен режим рабочего времени с понедельника по пятницу (пятидневная рабочая неделя) с 10:00 до 16:00 мск либо с 09:00 до 15:00 мск, с перерывом для отдыха и питания с 13:00 до 14:00 мск, что превышает 24 часа в неделю, которые предусмотрены для работников, не достигших 16-летнего возраста, а оплата работникам установлена за пределами сроков окончания работы.

В нарушение статей 68, 77, 91 Трудового кодекса РФ работодателем ненадлежащим образом велся учёт рабочего времени, приказы о приёме на работу вынесены до заключения трудовых договоров, а приказы об увольнении работников не имели ссылки на нормы трудового законодательства, которые явились основанием для расторжения договора.

По результатам проверки прокуратурой в адрес директоров учебных заведений внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства.