Суд избрал меру пресечения Алексею Меняйлову, задержанному в Суворове по делу об экстремизме

Суворовский районный суд отправил под арест на два месяца задержанного по делу об экстремизме основателя движения «Партизанская правда партизан», писателя Алексея Меняйлова.



Арест назначен до 17 сентября. В суде защитник указывал, что у Меняйлова изъята вся электронная техника, и просил назначить домашний арест, поскольку у него диабет и аритмия. Также сегодня будет избрана мера пресечения Слатане Меняйловой.

Писателя Меняйлова, его жену и около 15 последователей задержали ранним утром 17 июля. В итоге рядовых членов кружка, приехавших в Суворов для строительства «Музея Героев Великой Отечественной войны», отпустили после опросов в качестве свидетелей.

Уголовное дело в отношении Меняйлова возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти, вражды или унижения человеческого достоинства). Дело, судя по вопросам следователя на опросах свидетелей, выстроено вокруг «разжигания ненависти по половому признаку» к женщинам, сообщает «Медиазона».