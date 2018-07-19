Секретарь Общественной палаты РФ в Туле увидел разрыв между активистами и чиновниками и раскритиковал последних

18-19 июля в Туле проходил форум Общественной палаты России «Сообщество» на тему «Природа и общество: как достичь гармонии».



Два дня экологи и общественники обсуждали успешные практики – раздельного сбора мусора, озеленения городов, взаимодействия бизнеса, власти и общества в вопросах экологии, социально-экологические конфликты и пути их разрешения.

В пленарном заседании участвовали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Фадеев отметил, что между чиновниками и активистами нет диалога.

«На сессиях видно невооружённым глазом разрыв между активистами и некоторыми чиновниками. Некоторые выступавшие чиновники оказались не в состоянии отвечать на те вопросы, которые ставят активисты. Не смогли поддержать дискуссию. Более того, у общественников-то ответы есть на эти вопросы, а у чиновников нет. Активисты оказываются более продвинутыми, чем чиновники», — цитирует его «Слобода».