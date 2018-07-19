Митрополита Дамаскина три часа допрашивали в тульском УФСБ по делу об отделении Калининградской области от России

В тульском УФСБ завершился допрос митрополита Дамаскину (Виктора Балабанова), главы неканонической Российской православной церкви (РосПЦ).



62-летний митрополит был задержан сегодня в своём доме в посёлке Караси Воловского района, где сотрудники произвели обыск и изъятие компьютера, оргтехники и документов. Его допрашивали в качестве свидетеля по делу калининградской организации «БАРС», выступавшей, по версии следствия, за отделение Калининградской области от России, сообщает портал «Credo.ru».

Допрос происходил по запросу калининградского УФСБ, поскольку один из лидеров «БАРСа» иеромонах Николай (Мамаев), арестованный более года назад, был пострижен в монашество и рукоположен в священный сан митрополитом Дамаскиным.

Также сотрудников ФСБ интересовала деятельность и вероучение РосПЦ и представления Дамаскина о религиозно-общественной ситуации в Тульской области. Допрос продолжался около 3 часов, отмечает портал.

Члены калининградского общественного движения Балтийский авангард русского сопротивления (БАРС) Александр Оршулевич, Игорь Иванов и иеромонах Николай (Александр Мамаев) были задержаны в мае 2017 года. Они обвинялись в создании экстремистского сообщества, целью которого был «насильственный захват власти в Калининградской области путём совершения ряда экстремистских преступлений, направленных в том числе на выход Калининградской области из состава РФ и её независимое существование в составе Евросоюза».