Ночью 15 июля 2018 года в Иваньково Ясногорского района случилось ДТП. Водитель автомобиля, не справившись с управлением, снёс остановку, превратив её в груду металла.



Двумя часами ранее в этом остановочном павильоне находились четверо молодых ребят. Страшно подумать, ведь водитель мог просто убить этих ребят!

Ровно месяц назад в Иваньково было совершено ещё одно ДТП, на этот раз на пешеходном переходе водитель совершил наезд на пешехода.

Ещё ранее, в феврале 2017 года, вблизи опасного перекрёстка в Иваньково произошло страшное ДТП, при котором транспортные средства загорелись, а водитель, зажатый в автомобиле, погиб в ужасных муках на глазах своей супруги.

На протяжении 2017 года я неоднократно обращался в ГУ ТО «Тулаавтодор» с требованием установить искусственные неровности и светофор на опасном перекрёстке в Иваньково в непосредственной близости от школы и детского сада. Однако дорожные чиновники всякий раз отвечают отписками и отказами,ссылаясь на ГОСТы и СНИПы, дескать, не погибли ещё на вашем перекрёстке положенное количество людей, при котором вам будет полагаться лежачий полицейский! Странный подход чиновников к работе.

Сегодня я получил обращение от жителей села Иваньково с подписями 92 жителей, опасающихся за свою жизнь и жизни своих детей, с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения.

Теперь я решительно продолжу требовать от Тулаавтодора обеспечить безопасность на дороге в Иваньково:

1. Установить искусственные неровности на дороге для принудительного снижения скорости автомобилей вблизи школы и детского сада;

2. Обеспечить возможность установки светофора на опасном перекрёстке;

3. Установить камеру фиксации нарушения скоростного режима;

4. Обеспечить освещение на опасном перекрестке в темное время суток.

Член Общественного совета МО Ясногорский район Владислав Плотников