Жители Донского мучаются без холодной и горячей воды. Водоснабжение часто отключают во всех микрорайонах города.



Чтобы достучаться до местной администрации, жителям пришлось написать электронную петицию. Под ней подписалось уже около четырёх десятков человек.

«Проблема которая существует у нас это частые (постоянные), необоснованные, внезапные отключения сетевой воды во всем городе. Вода есть немного утром и ночью, напор очень слабый. Вечером нет совсем. На 2-м этаже, куда совсем не поступает вода, не функционируют унитазы, стиральные машины. Люди возвращаются с работы и невозможно приготовить еду, постирать, помыться. Проживает много молодых семей, нет возможности искупать детей.

Поставщик и Обслуживающая организация ООО „Водоканал Д“. При обращении к ним, отвечают одно и тоже: „Набираем резервуары, порыв“. Данная проблема наблюдается во всех микрорайонах МО г. Донской. Подвоз воды не осуществляется, люди сутками сидят без воды. На основании вышеизложенного, убедительно просим Вас разобраться в сложившейся ситуации», — призывают горожане.