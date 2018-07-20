Привет из 90-х. Главу МВД России зовут разбираться в новомосковских криминальных перевозках

Главу МВД Владимира Колокольцева просят взять под личный контроль расследование массового поджога автобусов на юге Москвы.



С таким обращением выступила председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении поджога более 20 новых рейсовых автобусов на закрытой парковке на Типографской улице столицы, ущерб от которого оценивается в 160 млн рублей.

По мнению Плетневой, поджог свидетельствует о том, власть оказалась неспособной в полной мере обеспечить безопасность автобусных перевозок. По словам депутата Госдумы, совершенно очевидно, что криминал готов пойти на всё, чтобы не отдать эту сферу легальным перевозчикам.

«Высокая степень непрозрачности сфере автобусных перевозок наносит существенный вред российской экономике, препятствует формированию цивилизованного рынка транспортных услуг, в результате чего пассажиры, среди которых много женщин и детей, не получают качественные и комфортабельные услуги, подвергаются опасности, передвигаясь на неисправных автобусах, а бюджеты не получают налоги, регионы лишаются рабочих мест», — говорится в обращении Тамары Плетнёвой в адрес главы МВД Владимира Колокольцева.

Попытки региональных властей и легальных автоперевозчиков создать цивилизованный рынок пассажирских перевозок сопряжены с огромным риском: «компании, ведущие легальную и прозрачную деятельность, в жесткой форме «выдавливаются с рынка» криминальными структурами, попирая все принципы честной конкуренции. На легальные компании оказывается давление, в том числе с использованием преступных методов, включая грабежи, поджоги автобаз и транспортных средств, порчу имущества, угрозы, избиения и даже убийства», — бьёт тревогу руководитель комитета Госдумы РФ.

В качестве примера приводится возмутительный факт массового поджога пассажирских автобусов, случившийся 4 мая 2018 года на территории автобазы на Типографской улице в Москве. Тогда преступники безнаказанно сожгли 23 современных автобуса. Но следствие пока топчется на месте и до сих пор не выявило виновников этого громкого и вызывающего преступления.

Напомним, ранее общество защиты прав потребителей «Народный контроль» направило в исполнительные, законодательные и правоохранительные органы письмо, в котором обратило внимание на кризисную ситуацию, сложившуюся в сфере межрегиональных автобусных перевозок.

Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников отмечает что речь явно идет о недобросовестной конкуренции. По его информации, большая часть междугородных автобусов, привозящих пассажиров в Москву принадлежит региональным компаниям. За многими из них стоят скрытые интересы конкретных чиновников, решающих порой свои дела с помощью криминальных элементов. И совершенно очевидно, что на подобном непрозрачном рынке не рады появлению новых игроков.

Сгоревшие автобусы начинали работать на маршрутах Новомосковск-Москва и Тула-Москва. Эти направления еще с 90-х года облюбовал криминал, ведь для них эти востребованные маршруты, прежде всего, источник «черного» нала и необлагаемой налогами прибыли.

Тамара Плетнёва в своём обращении к министру МВД Владимиру Колокольцеву высказывает предположение, что основным заказчиком поджога, у которого присутствует прямой мотив, может являться криминальный авторитет Валерий Плужников, контролирующий автобусные перевозки в этом регионе.

«Именно Плужников с 90-х годов контролирует автобусные перевозки на тульских маршрутах Москва-Новомосковск. За годы он подмял под себя ЗАО „Автотранспортное предприятие №10“, ООО „Ветерок“, компаний „Интертранс“ и „Автостар“. Борьба Плужникова за прибыльные маршруты и компании была жесткой, а угрозы в адрес конкурентов, здесь были отнюдь не фигуральные. Проколы шин, поджог транспорта, избиения водителей и даже убийства. Директора ООО „Анита-трейд“ Владимира Сахарова и его друга Сергея Полунина похитили и избили. Николая Митяева, руководителя еще одного крупного регионального транспортного предприятия, вообще убили. Недавно неизвестные избили Геннадия Белоусова, водителя автобуса из Кимовска, который до сих пор находится в коме. Всего же счет пострадавших предпринимателей, которые на свою беду оказались на пути Плужникова, идет уже на десятки. Поджог на Типографской — также привет оттуда, из 90-х», — пишет «МК».

Нелегальные перевозчики опасны для пассажиров, — предупреждает директор центра «Движение без опасности» Вадим Мельников, — они не выдают официальные билеты, демпингуют, уклоняются от уплаты налогов, не соблюдают требования безопасности, экономят на обслуживании техники. Под угрозой оказываются безопасность и комфорт пассажиров, среди которых много женщин и детей: вместо законопослушных компаний, которые исправно следят за состоянием транспорта и качеством предоставляемых услуг, им приходится пользоваться рейсами полулегальных перевозчиков, которые зачастую даже не выдают билет. Между тем, за последнее полугодие растет число аварий пассажирских автобусов, в том числе с трагическими последствиями.

Страдают и региональные бюджеты, теряя налоги. По оценкам, в «серой» зоне находится до 60% междугородных и пригородных пассажирских перевозок. И даже приблизительные подсчеты бюджетных потерь выводят на миллиарды рублей. Да и в целом, «серый» бизнес, расцветающий пышным цветом вблизи от столицы, серьезно вредит развитию российской экономики. Легальные перевозчики всерьез задумываются над тем, а стоит ли вкладываться в обновление транспорта, инвестировать в развитие бизнеса, если в одну ночь можно все потерять, и никто за это не несет ответственности.

Как подчеркивает президент Московского транспортного союза Юрий Свешников, российское законодательство предоставляет властям все возможности для борьбы с нелегальными перевозчиками и наведения порядка на рынке пассажирских перевозок. Но если чиновники этого не делают, то причины этого банальны: в ряде случаев речь идет о профессиональной некомпетентности, а в ряде – о явной коррупционной составляющей.

«И здесь уже не только глава МВД РФ Владимир Колокольцев, но и губернатор Тульской области Алексей Дюмин должны обратить внимание на ситуацию, и спросить с некоторых чиновников за безопасность пассажиров, потребовать навести порядок в этой сфере. Ведь только выведение пассажирских автобусных перевозок из „серой“ зоны, создание легального рынка, установление жестких правил честной конкуренции позволит повысить качество и безопасность услуг для пассажиров», — отмечает издание.