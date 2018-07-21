На администрацию Грицовского наложили штраф

Администрация МО Грицовское Венёвского района не выполнила предписание Россельхознадзора.



В июле 2017 года была проведена проверка, в ходе которой зафиксировали нарушения земельного законодательства. На участках участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 28,9 га были обнаружены свалки отходов.

Россельхознадзор выдал предписание ликвидировать свалки до апреля 2018 года, однако это не было сделано. За нарушения составили протокол по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ и обратились в суд.

Решением суда администрация МО Грицовское была привлечена к ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.