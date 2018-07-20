Тулякам добавили квазидемократии

Тульская городская Дума утвердила новую форму участия граждан в решении градостроительных вопросов – общественные обсуждения.



«В целях расширения возможностей участия граждан в принятии решений органами местного самоуправления в области градостроительной деятельности кроме процедуры публичных слушаний будут проводиться общественные обсуждения», — прокомментировал инициативу мэр Тулы Юрий Цкипури.

Главное отличие общественных обсуждений от публичных слушаний — возможность их проведения виртуально, через интернет. По уверению чиновников и депутатов, это позволит расширить круг граждан, желающих поучаствовать в решении градостроительных вопросов, но не имеющих возможности лично присутствовать на слушаниях. На деле же всё может скатиться в подгонку нужного результата, не раз выражали опасения общественники. Публичные слушания, ход которых стенографируется (в т. ч. составляются списки присутствующих и выступающих), часто позволяют жителям «зарубить» вредные для них проекты. Хотя, возможны вариации — как-то безо всяких обсуждений прошёл согласование проект строительства 36-этажки в центре Тулы, рядом с главным парком города.

Цкипури отметил, что позитивные преобразования, которые сегодня происходят в жизни города, невозможны без участия туляков – инициативных и неравнодушных.

«Уверен, общими усилиями мы сможем решить любые задачи», — добавил мэр.

В Тулгордуме уточнили, что с начала года было организовано и проведено более 140 публичных слушаний, из них 138 — по градостроительным вопросам – 138.

*Квазидемократия (управляемая демократия) — форма устройства политической системы государства, при которой, несмотря на формально демократическое законодательство и формальное соблюдение всех выборных процедур, фактическое участие гражданского общества в управлении государством и влияние общества на власть (обратная связь) мало или минимально.