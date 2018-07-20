Авилов: Тульская администрация строго подходит к приёмке дорожных работ

Администрация Тулы подходит со всей строгостью к приёмке работ по ремонту дорог, заявил сити-менеджер Евгений Авилов.



«Если технология при производстве работ нарушена, то работы мы не принимаем, и объект специалисты переделывают. Качественно вести технологический контроль при проведении работ — в интересах самого подрядчика, чтобы избежать ненужных дополнительных трат при перекладке покрытия», — сказал он в ходе выездной инспекции.

Так, например, при ремонте дорожного покрытия на улице Академика Обручева было выявлено, что толщина асфальта меньше нормы. Подрядчик признал замечания, было принято решение о полном переустройстве верхнего слоя асфальта, заметил Авилов.

Работы выполняло ООО «Билдинг Констракшен». Подрядчик ремонтировал более 2,5 тыс. кв. м. и устанавливал 637 погонных метров бортового камня за 2,4 млн рублей. Всего ООО «Билдинг Констракшен» выполняет ремонт на 35 объектах.