Возмутившая Земфиру Гречка сегодня выступит в Туле

Сегодня в Туле в кластере «Октава» пройдёт концерт певицы Гречки (Анастасии Ивановой). Мероприятие начнётся в 20:00 мск.



Из-за погоды концерт перенесли с уличной сцены в Большой зал.

В Туле команда певицы выступит в рамках российского тура. Уже отыграны концерты в 15 городах страны. Гречка — один из самых громких прорывов на российской сцене. В январе 2018 Афиша Daily назвала Гречку «музыкальным открытием года». Песня «Люби меня, люби» попала в ротацию на петербургском Love Radio.

В феврале 2018 года сыграла на разогреве у группы «Пошлая Молли», а в марте выступила в шоу «Вечерний Ургант» с песней «Люби меня, люби». В июне 2018 года Гречка выступит на фестивалях «Боль» и «Стереолето», а в августе на рок-фестивале «Нашествие».

В Тулу Гречка едет на фоне резонанса, который возник 19 июля. Певица Земфира в своём посте раскритиковала Гречку за внешность, голос и тексты песен. Досталось также популярной Монеточке.

Сам пост Земфиры стал мемом — интернет-пользователи переделывают его на свой манер, рассказывая, что не нравится им.