В тульском УФСБ отчитались о борьбе с налоговиками-мошенниками

В тульском УФСБ сообщили о пресечении противоправной деятельности начальника аналитического отдела межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Сергея Пучкова и его заместителя Инны Моргуновой.



Они обвинялись в хищении денежных средств налогового имущественного вычета с использованием служебного положения в особо крупном размере. Следственное отделение УФСБ возбудило в отношении налоговиков уголовное дело по 15 эпизодам по ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следователи доказали, что в период с 1 января по 16 марта 2015 года Пучков и Моргунова изготовили подложные декларации и заявления на возврат части якобы уплаченных налогов. Документы составлялись, например, на якобы приобретённые объекты недвижимости и полагающийся за это имущественный вычет. Общий ущерб государству составил около 2 млн рублей.

28 февраля 2018 года Щёкинский районный суд признал Пучкова виновным по двум статьям и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Моргунова была признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ и получила 2 года колонии общего режима. Также они оба лишены классных чинов советника государственной гражданской службы и права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года.

Кроме этого, с преступников взыскано в доход бюджетов Тульской области и муниципальных образований региона, а также в бюджет Москвы денежные средства в размере более 2 млн рублей.

21 мая апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда приговор в отношении Пучкова и Моргуновой оставлен без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения.