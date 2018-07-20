В Венёвском, Новомосковском и Щёкинском районах кратно выросло число коррупционных преступлений

В Тульской области выросло число выявленных преступлений коррупционной направленности.



За полгода правоохранительными органами региона выявлено 129 преступлений коррупционной направленности, тогда как за аналогичный период прошлого года — 99 преступлений данной категории.

Наибольший рост зарегистрированных преступлений отмечен в Привокзальном округе Тулы (с 2 до 16), Венёвском (с 5 до 24), Новомосковском (с 2 до 16) и Щёкинском (с 6 до 15) районах, отметили в облпрокуратуре.

За отчётный период возбуждено 37 уголовных дел о взяточничестве в отношении 35 лиц (среди них — работники ФСИН, МВД, МЧС, сферы здравоохранения). Судами рассмотрено 45 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в отношении 52 лиц.

Осуждены 4 чиновника, 3 сотрудника ФСИН, 6 должностных лиц правоохранительных органов, 1 врач, а также 28 должностных лиц предприятий и учреждений. 18 человек лишились свободы, 31 нарушитель получил штраф. Дополнительное наказание в виде лишения права занимать определённые должности либо заниматься определённой деятельностью назначено 11 лицам, в виде штрафа — 7 лицам, в виде лишения звания — 4 лицам.