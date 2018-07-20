Дюмин пообещал содействие правительства и личную поддержку американцам, которые решат вложиться в Тульскую область

20 июля в Москве губернатор Алексей Дюмин представил инвестиционный потенциал Тульской области членам Американской торговой палаты в России.



Он напомнил о состоявшейся 16 июля в Хельсинки встречи руководителей США и России, которая, по его словам, подтвердила общее желание продолжить сотрудничество между двумя странами в различных сферах.

Говоря о поддержке американских инвесторов, Дюмин привёл в пример компании «Каргилл» и «Проктер энд Гэмбл», которые наращивают его из года в год.

«Мы нацелены на сотрудничество по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Нам есть, что предложить американским инвесторам. В первую очередь, это самый полный набор мер административной и финансовой поддержки, не только регионального, но и федерального уровня. В Тульской области вас ждут привлекательные ниши для ведения бизнеса, квалифицированные кадры, всестороннее содействие правительства региона и при необходимости моя личная поддержка в реализации ваших бизнес-проектов», — сказал Дюмин членам Американской торговой палаты.

Напомним, Алексей Дюмин с апреля 2018 года находится в «чёрном списке» США. Тульская область — стратегически важный регион, снабжающий страну военными разработками, многие оборонные предприятия также находятся под американскими санкциями.