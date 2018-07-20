В Новомосковске разгорается скандал вокруг земли у кладбища

В Новомосковске у самого въезда на городское кладбище «выросли» многочисленные павильоны.



Все эти нестационарные торговые объекты расположены в границах одного земельного участка – с кадастровым номером 71:29:010104:1350.

Этот участок расположен фактически вдоль всей улицы Транспортная, от конечной остановки автолайнов до входа на городское кладбище. Его первоначальное разрешённое использование – для установки павильонов по торговле непродовольственными товарами.

В 2015 году этот участок приобрела в собственность индивидуальный предприниматель Екатерина Лобанова. Зарегистрированная в качестве ИП весной 2015 года, уже через несколько месяцев она приняла участие в аукционе по продаже этого земельного участка, в ходе которого смогла получить его в собственность.

Но аукциона как такового не было. Из четырёх претендентов, подававших заявки на участие, она оказалась единственной, кто сумел правильно заполнить платежные реквизиты и перевести задаток. Трое других участников даже не были допущены до аукциона, который, таким образом, был признан несостоявшимся. На основании этого комиссия по проведению торгов решила заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене с единственным заявителем – Екатериной Лобановой.

Таким образом, участок земли с кадастровой стоимостью свыше 12 млн рублей и площадью более 2500 кв. м «ушёл» в собственность молодого предпринимателя без торгов по цене средненькой «трёшки» всего за 2,5 млн рублей, пишет издание «Новомосковск сегодня». Вернуть деньги будет нетрудно: теперь осталось только установить павильоны и сдавать их в аренду.

Около кладбища и раньше велась торговля, но тогда деньги от аренды должны были пополнять городской бюджет. Теперь же вся зона въезда на кладбище, фактически, отдана в частные руки. Новый владелец участка уже изменил разрешённое использование земли на «размещение объектов торговли и общественного питания». Это позволит возводить здесь капитальные строения достаточно широкого профиля, от кафе до магазинов, отмечает издание.

Согласно данным налоговой инспекции, основным видом деятельности ИП Лобановой является «Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг». Помимо приобретения земельного участка, в конце прошлого года она заключила с городской администрацией муниципальный контракт стоимость почти 2 млн рублей на выполнение работ по содержанию и санитарной уборке кладбищ на территории города.

Между тем, в соответствии с Картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Новомосковска, данный земельный участок относится к зоне озеленения специального назначения. По системе градостроительных регламентов эта зона предназначена исключительно для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами. Таким образом, утверждение схемы границ земельного участка возле кладбища с подобным видом использования, может быть расценено не только как отклонение от Генерального плана города, но и как нарушение основ Земельного и Градостроительного кодексов, делают вывод журналисты.