Цкипури: Мы в одной команде с туляками

Мэр Тулы Юрий Цкипури рассказал о важности реализации в городе приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».



В 2018 году в Туле планируют благоустроить 77 дворов, на 55 из них уже начаты работы. Объём финансирования составляет около 220 млн рублей (из них 91 млн рублей — субсидии федерального бюджета).

«Для жителей состояние дворов и общественных пространств – актуальная и чувствительная тема. Поэтому Люди включаются в программу, предлагают идеи, активно участвуют в приёмке работ. Жители играют большую роль. В прошлом году мы ввели практику избрания уполномоченных собственников. В каждом дворе, где ведётся благоустройство, есть ответственные люди, которые контактируют с подрядчиками, следят за их работой. Ещё несколько лет назад люди смотрели со стороны на ремонт, а потом высказывали недовольство. Сейчас без жителей не решается ни один вопрос. Если у собственников появляются замечания, подрядчик может устранить их прямо в ходе работы. Это очень удобно. Потом эти объекты войдут в состав общедомового имущества, и люди будут дорожить ими», — сказал мэр.

Градоначальник акцентировал внимание, что совместно с главой администрации Тулы Евгением Авиловым они часто выезжают во дворы, общаются с жителями.

«С каждым годом растёт их активность, сознательность и заинтересованность. Люди чувствуют себя хозяевами в своём городе. Благодаря усилиям администрации города, депутатов Тульской городской Думы многие вопросы удается успешно решать. Это не просто помощь со стороны властей. Мы работаем в одной команде с туляками», — подчеркнул Цкипури.