СМИ: Понятым на обыск у Меняйлова пригласили работника суворовской администрации

Лидер незарегистрированной организации «Партизанская правда партизан», писатель Алексей Меняйлов не признаёт свою вину.



Напомним, он был задержан утром 17 июля, а 20 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении Меняйлова и его супруги Слатаны за унижение женщин в видеороликах. Сейчас они находятся под арестом.

Обвиняемого считают историком-сталинистом, в одном из своих роликов он провел параллели между воспитанием Гитлера, Порошенко и Ельцина, назвав их «маменькими сынками», которые кормили либо кормят обещаниями свои народы, несмотря на разруху.

«Почему же Гитлеру, Ельцину, Порошенко верят? Все идет с детства. Как женщина на это смотрит: она видит, что все дерьмово у нее в жизни, но вместо того, чтобы учиться, перестать делать ошибки, она просто верит, что вот сейчас появится, например, мужчина, и все наладится», – рассуждает Меняйлов.

Другую порцию экстремизма СКР и ФСБ увидели после просмотра 20-минутного видеоэссе о категориях, на которые, по мнению автора, делятся женщины («девы, дешевые шлюхи и шлюхи дорогие»). В этом фильме тоже уделено внимание роли матери в воспитании мужчин.

По данным «Фонтанки», Меняйлов вину не признаёт, так как, по его заверению, критикует не людей и социальные группы, а пороки. Отсутствие ненависти к противоположному полу подкреплено биографией историка – он женат, у него есть дочь, в «Партизанскую правду» слабая половина тоже принималась.

Уголовное преследование Меняйлова и его жены, помогавшей ему в технических и административных вопросах, сторонники «Партизанской правды партизан» видят в противостоянии с администрацией Суворовского района. Меняйлов и администрация судились за право занимать двухэтажное здание, в котором лидер «Партизанской правды» планировал сделать музей Героев и для начала отремонтировал его после пожара. Но чиновники добились через Суворовский райсуд решения, согласно которому Меняйлов должен был «привести здание в первоначальное состояние, до реконструкции». У историка нашлось немало сторонников, и администрация попала под информационный прессинг, пишет «Фонтанка».

Издание сообщает, что косвенно заинтересованность чиновников в уголовном преследовании Меняйлова раскрыл Следственный комитет. 17 июля он пригласил понятым на обыск в «Партизанской правде» сотрудника правового отдела администрации Суворовского района Павла Колесникова, который ранее представлял интересы властей на судебном процессе по изгнанию Меняйлова из будущего музея Героев.

На вопрос «Фонтанки» о вездесущности Павел Колесников отреагировал крайне нервно: «Ничего объяснять вам не буду». Пресс-секретарь Следственного комитета Тульской области Анна Киреечева не предоставила никакой информации. Глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин сообщил, что это гражданская позиция Колесникова.