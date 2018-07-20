Активист из Узловой на форуме «Сообщество» поднял вопрос свалок: Мусор из Москвы и Подмосковья превращает наш город в огромную помойку

Активист из Узловой Алексей Мухин на форуме «Сообщество», который прошёл в Туле 18-19 июля, поднял мусорный вопрос.



Он обратился за помощью в решении «экологической катастрофы» к заместителю председателя Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимиру Винницкому.

«У нас в городе такая ситуация, что администрация, которая должна непосредственно отталкиваться от мнения населения, она не слышит. И когда население спрашивает, откуда несётся этот мусор, У нас построили завод по переработке мусора и только пять районов могут свозить — Кимовск, Богородицк, Волово, Донской и Узловая. Но на данный момент получается, что мусор из Москвы и Московской области наш город превращает в огромную помойку. Администрация отказывается... инициативная группа... мы не можем ничего сделать», — рассказал общественник.

Ранее жители Узловой выступили против строительства мусорперерабатывающего завода на окраине населённого пункта для утилизации мусора из Москвы и Подмосковья, заявив о готовности собирать подписи под обращением к губернатору. Также они заметили, что под Узловую ездят большегрузы, предположительно, с московским мусором. С этой проблемой они ознакомили и зампреда облправительства, который раньше был министром экологии, Валерия Шерина. О том, что в их муниципалитет ввозят московский мусор, заявляли и жители Новомосковска. В Алексине активисты сообщали, что местный полигон расширяют почти в три раза. А в Ясногорске члены Общественного совета заявили о том, что им навязывают московский мусор, и написали обращение к губернатору с призывом не допустить чужие отходы на тульскую землю.