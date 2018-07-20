Зачем тульские блогеры ездили в Щёкинский район

16 июля тульские блогеры нагрянули в Щёкинский район. Такие мероприятия проходят уже не первый раз. Блогеры знакомятся с жизнью в районах, встречаются с представителями власти.



Организатором мероприятия в Щёкинском районе стала блогер Тамара Коурова.

«Встречи мы готовим в сотрудничестве с администрацией. Для посещения и ознакомления с Щёкинским районом была разработана насыщенная программа, все пожелания блогеров были учтены. Блогеры хотели встретиться с представителями власти, донести до них озабоченности людей, узнать у главы о проблемах, достижениях и перспективах развития района. К подобным встречам мы всегда готовимся, изучаем район, выбираем объекты для посещения, добавляем вопросы, которые возникают уже после знакомства с районом», — рассказала она.

Так, блогеры посетили ПХ «Лазаревское», ФОК «Лесная поляна», историко-культурный комплекс на железнодорожной станции, а также встретились с главой райадминистрации Олегом Федосовым.

По словам Тамары Коуровой, Федосов рассказал о проблемах и достижениях района: о вывозе мусора, ремонте дорог и тротуаров, благоустройстве парков и скверов. Подробности Тамара Коурова рассказала в своём блоге. На сайте райадминистрации также уделили внимание этому мероприятию, опубликовав заметку.