КПРФ организует в Туле митинг против пенсионной реформы, чтобы «отрезвить либеральных чинуш»

30 июля в Туле у входа в Баташёвский сад (ул. Токарева, 2) пройдёт митинг против повышения пенсионного возраста.



Его организует местное отделение КПРФ. Митинг планируется с 18:00 до 19:00 мск.

«Либеральные чиновники панически боятся возмущения народа и вместо центра Тулы предоставили место для митинга в будний день на окраине города. Наше будущее зависит только от нас с вами! Массово выйдя на митинг, мы сможем отрезвить либеральных чинуш! Не вышел на митинг — не вышел на пенсию!» — говорится в анонсе мероприятия в группе КПРФ в соцсети «ВКонтакте».

В Новомосковске в тот же день в 11:00 мск состоится аналогичный митинг у ДК железнодорожников.

Напомним, Госдума приняла 19 июля в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Законопроект поддержала только фракция партии «Единая Россия». Остальные партии, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», не согласились с реформой. «За» проголосовали тульские депутаты от «ЕР» Владимир Афонский, Виктор Дзюба, Наталия Пилюс и Николай Петрунин. Тульские коммунисты Юрий Афонин и Олег Лебедев выступили «против».

Ранее глава Общественной палаты Тульской области поддержал пенсионную реформу, тогда как на местах рядовые общественники не согласны с необходимостью её введения.

20 июля о пенсионной реформе впервые высказался президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что ни один из вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но если ничего не делать, то «пенсионная система лопнет». При этом Путин подчеркнул, что окончательного решения ещё нет. До конца сентября депутаты будут собирать предложения и поправки.