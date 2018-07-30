Тульские прокуроры подвели итоги работы по выявлению незаконных правовых актов

За первое полугодие 2018 года тульские прокуроры выявили 1278 нарушений в сфере законодательства о противодействии коррупции.



Принесено 60 протестов на незаконные правовые акты и 469 на незаконные нормативные правовые акты, внесено 303 представления, 244 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 19 — к административной, в суды направлено 17 исков, возбуждено 8 уголовных дел.

При проведении проверок соблюдения должностными лицами установленных законодательством о противодействии коррупции обязанностей, запретов и ограничений выявлено 185 нарушений, внесены 28 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 73 лица, один служащий уволен в связи с утратой доверия.