Россияне стали подделывать двухтысячные купюры.



С апреля по июнь в Москве было выявлено 4,4 тыс. поддельных денежных купюр. Также впервые в Москве обнаружены поддельные купюры номиналом в 2 тыс. рублей, сообщила пресс-служба главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Количество выявленных подделок номиналом 1 тыс. рублей составило чуть более 1 тыс. штук, номиналом 500 рублей — 27 штук, номиналом 100 рублей — 7 штук, номиналом 50 рублей — 3 штуки.

Помимо Москвы и Подмосковья, лидерами по количеству фальшивых банкнот стали Тульская (136 штук), Воронежская (115 штук) и Тверская (99 штук) области.

Из иностранной валюты традиционно чаще всего подделывают доллар. С апреля по июнь было выявлено 276 подделанных долларовых купюр.