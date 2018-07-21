Тульская область делит 6-ю позицию в рейтинге регионов России, активно занимающихся переработкой пластика.



Соответствующее исследование провело Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Его целью было определить количество предприятий по переработке пластиковой тары, пластмассы и полиэтиленовых пакетов в регионах.

В тройку лидеров вошли Московской области, где работают 13 предприятий по переработке пластика, Свердловская область (9), Татарстан и Ростовская область (по 5). В Тульской области находится два таких предприятия.