СПЧ напомнил, как в тульской колонии заключённому вырвали ногти и замалчивали эту ситуацию

В президентском Совете по правам человека рассказали о пытках в колониях.



В эфире «НСН» член СПЧ Александр Брод заявил, что подключится к проверкам по факту видео с избиением заключенного в колонии Ярославской области.

Ранее 10-минутное видео изощрённых пыток распространила в сети «Новая газета». На кадрах сотрудники ярославской исправительной колонии №1 жестоко избивают заключённого Евгения Макарова дубинками, выливая ему на голову ведра с водой. По данным газеты, инцидент, произошел в колонии ещё 29 июня 2017 года. Однако тогда по результатам проверок никаких мер принято не было.

Ярославская колония. Видео — запись с камеры на форме одного из надзирателей. Место — «воспитательная» комната.

Пытки длились минимум (!) 10 минутhttps://t.co/Ppj8dRbfhT pic.twitter.com/yQUdTahqyg — Новая Газета (@novaya_gazeta) 20 июля 2018 г.

Правозащитник Александр Брод отметил, что пытки в российских колониях стали типичным явлением, так как руководство учреждений уверено в своей безнаказанности. В качестве примера он привёл инцидент в Тульской области.

«В своё время мы занимались делом осуждённого в колонии в Тульской области, где были жесточайшие пытки – заключённому вырвали ногти. Аминистрация колонии всячески замалчивала эту ситуацию, вплоть до абсурдных гипотез, что это якобы заболевание было у человека и ногти сами отпали. В результате мы с адвокатами дошли до Европейского суда по правам человека. Были подтверждены эти пытки, и в пользу осуждённого было принято судебное решение о взыскании с колонии средств. Долго исполнение решения тянулось, но частично выплаты были», — рассказал он.

Речь идёт о случае, произошедшем в 2010 году в Донской исправительной колонии №1. Осуждённый на 25 лет за убийство Виталий Бунтов утверждал, что сотрудники администрации ИК жестоко издевались над ним за отказ сотрудничать — избили бейсбольной битой и вырвали все ногти клещами, а после пыток заставили вымыть забрызганную его же кровью камеру. Бунтов собрал ногтевые пластины и передал правозащитникам, экспертиза подтвердила его слова.

Тульское управление Следственного комитета дважды отказывало в возбуждении дела, но, после того как супруга осуждённого Ирина Бунтова пришла на личный приём к главе СКР Александру Бастрыкину, он распорядился разобраться в ситуации, в результате было заведено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения).

Дело получило широкую огласку. Жалоба Бунтова дошла до Европейского суда по правам человека и Страсбургский суд вынес беспрецедентное решение, обязав Россию выплатить Виталию Бунтову крупную компенсацию за пытки в колонии — €45 тыс. за моральный ущерб и €10 тыс. за судебные издержки. Это был первый случай, когда российский заключённый выиграл в ЕСПЧ процесс против Федеральной службы исполнения наказаний.

Правозащитники тогда отмечали, что это не единственный инцидент в Донской колонии. Члены общественной наблюдательной комиссии зафиксировали на фотоаппарат синяки на телах шестерых заключённых, оставшиеся от избиений. Одного из них, по словам правозащитников, били головой о чугунную раковину. В колонии же заявляли, что осуждённые избили себя сами.

«Проблема в закрытости учреждений ФСИН. Руководство учреждений по-прежнему уверено в своей безнаказанности. Дела не возбуждаются, потому что срабатывает корпоративная преступная халатная связка следственных органов и управлений структуры Федеральной службы исполнения наказаний. Общественники должны продолжать добиваться справедливости, обращаться в органы прокуратуры, следствия, обжаловать эти действия. Только такими методами можно добиться германизации этой системы», — подчеркнул Александр Брод.

Есть проблема и в том, что с насилием могут столкнуться и вообще безвинные люди. В последние годы в Тульской области было выявлено несколько случаев, когда сотрудники правоохранительных органов с целью улучшения статистики силой получали признательные показания. Вот лишь некоторые примеры. В Ясногорском районе полицейские, используя наручники и травматический пистолет, заставляли гражданина одной из республик Средней Азии признание в крупной краже; в Заокском районе участковый пытал задержанного электрошокером; в Ленинском районе сотрудники УГРО вызвали мужчину в участок, надели на голову пакет и избивали, принуждая сознаться в угоне автомобиля. Виновники получили сроки. Ранее широкий резонанс вызвали сообщения о «систематических пытках» в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков тульского УМВД.