Пруд в селе Бураково Ясногорского района начали обносить забором.



«Ответ собственника озера в Бураково на репортаж телевидения. Уже забор ставит. Где власти Ясногорска?» — такое сообщение появилось в группе «Наш Ясногорск» в соцсети.

Ранее тульские корреспонденты после многочисленных жалоб жителей посетили объект, который, как оказалось, несколько раз был перепродан.

По информации из администрации Ясногорского района, по факту продажи земли под водоёмом сейчас ведётся следственная проверка. Также в ближайшее время должны вынести постановление о снесении незаконной постройки на дамбе.