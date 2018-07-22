СМИ: Сотрудник ФСИН из Кимовска призвал привлечь к ответственности за пытки своих ярославских коллег

В эфире радио «Эхо Москвы» озвучили сообщение сотрудника исправительной колонии из Тульской области.



Как рассказали ведущие, он негативно оценил пытки в ярославской колонии и призвал наказать виновных.

«Меня зовут Валерий Палыч Войнов. Я сотрудник ФСИН Тульской области, исправительной колонии ИК 450, город Кимовск. Я считаю, что сотрудники исправительной колонии, совершившие данные преступления, должны быть привлечены к уголовной ответственности вместе со своим руководством. Да, исправительная система неидеальна, но это не повод издеваться над заключенными, бесконечных поборов, взяток и использования рабского труда. Работаю в системе ФСИН практически 25 лет, имею благодарности и так далее», — приводит сообщение сайт радио «Эхо Москвы».