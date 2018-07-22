В Тульской области предложили обучать общественных инспекторов в сфере экологии

На форуме «Сообщество», который прошёл в Туле 18-19 июля, заявили о необходимости развития института общественных инспекторов в сфере охраны окружающей среды.



В частности, давать таким гражданским контролёрам необходимые знания и навыки в области экологии. Для этого предлагается создать центр обучения и осуществления практической деятельности общественных инспекторов.

В облпрокуратуре поддержали такую идею, отметив, что общественники активно сотрудничают с органами контроля в сфере охраны водных объектов и ликвидации несанкционированных свалок.