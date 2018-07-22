В Богородицке в ливень выбросили котят. Неравнодушные жители спасли их и ищут малышам новый дом

В Богородицке ищут хозяев для котят, которых обнаружили на улице вчера во время сильного ливня.



«Нашли трёх котят в коробке, полной воды... они совсем маленькие... Девушка взяла на несколько часов в дом, но оставить себе не может. Они опять попадут на улицу... жалко их. Может кому то нужны...», — пишут в соцсети.

Позвонить можно по телефону 8-953-972-76-03 или связаться в соцсети со Светланой Булавиной.

«Достали из лужи, кто-то выбросил в самый ливень, отдам в хорошие руки, срочно, два рыженьких один чёрный, пушистые. обращайтесь», — пишет Светлана.