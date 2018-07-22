Аналитик Антатолий Карлин на основании данных международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) составил карту средней количественной оценки уровня интеллекта (IQ) по регионам России.



Самый высокий показатель 106,3 балла оказался в Москве. Также в лидерах Санкт-Петербург (104,7), Тюменская и Липецкая области (103,6), Костромская область (103,3), Калининградская область (102,6). Жители этих регионов «не глупее» среднего сингапурца, австрийца, немца, итальянца или голландца, пишут «Новые известия».

Выше 100 баллов средний IQ также в Карелии, Архангельской области, республике Коми, Ивановской, Тульской областях, в Чувашии, Саратовской, Самарской, Омской и Новосибирской областях. Их показатели сравнимы с такими странами как Китай или Великобритания. В Тульской области средний IQ составляет 101,4 балла — примерно на уровне Германии (100-102 балла).

Между 95 и 100 баллами расположились такие регионы как Свердловская и Вологодская области, Пермский край, Татарстан и Башкортостан, Нижегородская область, Красноярский, Алтайский и Приморский края. Это сопоставимо с данными по США, Финляндии, Украине и Белоруссии.

Ниже 95 баллов средний iq в таких регионах как Якутия, Ставропольский край, Иркутская и Калужская области, республика Марий Эл, республики Северного Кавказа. Аналоги среди зарубежных стран — это, например, Израиль, Болгария, Греция, Армения, Таиланд. «Антирекорд» у Дагестана с 89,7 баллами но и это соответствует уровню Турции и выше показателей таких стран, как Бразилия, Мексика или Иран, не говоря об Индии (81 балл) или Египте (83 балла).