За тем, как тульские власти отвечают на жалобы жителей в соцсетях, следит администрация президента

В администрации президента инициировали запуск компьютерной программы, с помощью которой будут отслеживать реакцию регионов на жалобы в социальных сетях.



Планируется использовать систему «Инцидент менеджмент», которую разработало ООО «Медиалогия». К 2019 году ее планируют применять по всей стране, сообщает «РБК» со ссылкой на близкие к руководству двух регионов источники и троих близких к Кремлю собеседников.

По всем отработанным и необработанным «инцидентам» ведётся статистика, которую в режиме реального времени при помощи программы могут наблюдать сотрудники муниципальных и региональных администраций, а также администрации президента.

«Это браузерная система, то есть на рабочий компьютер ничего не устанавливается, все находится на серверах, доступ возможен через любой браузер», — уточнил собеседник издания.

В «Медиалогии» подтвердили разработку такой системы и поставку её в ряд российских регионов.

Как рассказал собеседник в руководстве одного из регионов, система отслеживает пять соцсетей — Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» — на основании поиска по ключевым словам.

Результаты мониторинга попадают к администратору в региональном правительстве, который должен решить, какие сообщения требуют внимания. Затем жалобы направляют в профильные структуры — региональные министерства или муниципалитеты, которые должны ответить на сообщения.

Несколько публикаций по одной и той же теме можно будет объединять в общее дело — «инцидент», ответ официальных структур на него автоматически будет отправляться ко всем сообщениям по этой теме вне зависимости от соцсети.

По словам регионального чиновника, отрабатывать каждый «инцидент» местные власти должны в течение суток с момента его регистрации в системе. Со стороны Кремля этим направлением занимается замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Как ранее сообщали «ТА» в областном правительстве, в Тульской области активно работают с жалобами жителей в соцсетях, но если они адресованы органу власти. Так, к примеру, на полученное сообщение в Twitter, должны реагировать в течение двух часов с момента публикации в рабочее время или до 11:00 мск, если сообщение опубликовано в нерабочее время, предоставлять окончательный ответ — в течение двух рабочих дней. Вводил такие порядки ещё предыдущий губернатор Владимир Груздев, сейчас жалобы стали принимать ещё и в соцсети «ВКонтакте», где появились официальные группы всех районных администраций Тульской области.