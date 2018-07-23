В честь 190-летия Толстого в Туле организовали конкурс

В этом году 9 сентября исполняется 190 лет со дня рождения нашего земляка, великого русского писателя Льва Николаевича Толстого.



В честь этого с 15 июля по 20 августа «Тульская библиотечная система» проводит фотоконкурс «Я и Толстой».

Для участия необходимо прислать фото с изображением событий, предметов, имеющих отношение к имени Льва Толстого, а также свои контактные данные. Подробности участия — на странице конкурса.

Авторы трёх лучших фотографий, которые будут выбраны открытым голосованием в соцсети, получат призы. Награждение победителей фотоконкурса состоится в День города 8 сентября на площади у памятника Льву Толстому.