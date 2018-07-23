В Тульской области начали оценивать эффективность оздоровления детей

В Тульской области реализуется пилотный проект по внедрению программного продукта «Оценка эффективности оздоровления».



Об этом рассказала на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей замминистра труда и социальной защиты Инна Щербакова.

По её словам, по итогам двух смен летнего сезона выраженный оздоровительный эффект наблюдается у 92,9% детей. За две летние смены организованным отдыхом и оздоровлением были охвачены более 52 тысяч детей.

Они отдыхают в 7 санаторных оздоровительных лагерях области, созданных на базе санаторно-курортных организаций, в 15 загородных оздоровительных лагерях. Кроме того, для детей организованы 446 лагерей с дневным пребыванием и 33 лагеря труда и отдыха.