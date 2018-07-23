В Туле расселят жильцов из объектов культурного наследия

В этом году в Туле планируется расселить 32 многоквартирных дома, 9 из них – объекты культурного наследия, которые не подлежат сносу, а будут реконструированы.



Как сообщила министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко, итоговыми показателями реализации программы переселения, помимо приобретения благоустроенных квартир, являются заключение договоров социального найма (мены) с гражданами, а также снос аварийных домов или реконструкция объектов, если они являются объектами культурного наследия.

«Вы планируете расселить в этом году ряд домов, которые являются объектами культурного наследия, необходимо заранее подготовить чёткий план действий по их реконструкции. Эту работу необходимо выполнить совместно с региональным министерством культуры», — поручил губернатор Алексей Дюмин.