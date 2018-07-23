Просто летний дождь прошёл. За два года в тульские ливнёвки утекло более 40 млн рублей

В течение последней недели Тулу буквально затопило.



Жители делятся в соцсетях фотографиями затопленных улиц и «плывущих» автомобилей, переходят дорогу по колено в воде.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Каминского смыло тротуарную плитку (уже не первый раз), на другой улице провалился асфальт.

В городской администрации объявили о мониторинге состояния улиц и призвали жителей информировать о местах подтопления.

Очевидно, что ливневые канализации не справляются с такой погодой. Это стало понятно ещё в мае, когда после дождя затопило Красноармейский проспект. Глава администрации Тулы Евгений Авилов сказал, что ливневая канализация здесь соответствует всем требованиям, но, на всякий случай, добавил, что её нужно расширять. Губернатор Алексей Дюмин поручил ему просчитать, сколько денег потребуется на реконструкцию.

23 июля в тульской администрации созвали оперативное совещание, чтобы обсудить последствия от прошедших проливных дождей. Как доложил замначальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Нагайцев, все ливнёвки «только долго спускают воду», но «исправны».

Приходится верить — должны ведь. По данным горадминистрации, в 2017 году в Туле на восстановление объектов ливневой канализации было выделено более 20 млн рублей, в 2018-м — более 21 млн рублей потратили на их содержание.