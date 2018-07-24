Петиция жителей Донского об отключениях воды дошла до прокуратуры

Прокуратурой Донского проверила информацию о ненадлежащем водоснабжении жителей микрорайонов города.



Напомним, ранее мы писали, что жители Донского составили петицию, в которой пожаловались на частое отключение воды во всём городе.

В ходе прокурорской проверки установлено, что водоснабжение населения Донского осуществляется с перебоями и с постоянным пониженным давлением.

«Согласно постановлению горадминистрации, гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения является ООО «Водоканал Д». Вместе с тем, органами местного самоуправления необходимых мер, направленных на организацию водоснабжения, до настоящего времени не принято», — сообщили в облпрокуратуре.

В целях устранения нарушений закона, в адрес главы администрации Донского Руслана Бутова и управляющего ООО «Водоканал Д» внесены представления. Также в отношении ио управляющего ООО «Водоканал Д» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).