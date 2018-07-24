Туляки стали больше трудиться

Тульская область вошла в ТОП-5 регионов-лидеров по росту производительности труда.



По данным Центра исследований региональной экономики, в 2015 году производительность труда в Тульской области выросла на 106,6% по отношению к предыдущему году. Выше показатель только в Тамбовской области (107%).

Также в пятёрку лучших регионов вошли Амурская область (105,7%), Ленинградская область (104,7%), Ростовская область (104,3%).

В 31 регионе из 82 рост производительности труда был отрицательный. Москва оказалась на 72 месте рейтинга.

В пятёрку регионов с самой низкой производительностью труда попали Омская область (97,6%), Карачаево-Черкесия (97,6%), Ингушетия (96,7%), Калужская область (96%), Волгоградская область (94,7%).