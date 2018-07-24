За самовольные врезки теперь грозит уголовка

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий наказание за самовольные врезки в трубопроводы, по которым идет газ, нефть и нефтепродукты.



Ранее наказание заключалось в штрафах до 15 тысяч рублей для физических и до 80 тысяч для юридических лиц. Теперь при отягчающих обстоятельствах при повторных самовольных врезках может применяться и уголовное наказание – вплоть до 8 лет лишения свободы.

Причина этого в том, что нарушители подвергают опасности жизнь других людей. Часто при таких врезках используют шланги от пылесосов, пластиковые трубы, садовые шланги. Из-за этого идёт постоянная утечка газа и нефтепродуктов и может произойти взрыв.

Критическая ситуация с самовольными подключениями наблюдается в Тульской области и Северо-Кавказском регионе, отметили в Госдуме.