«Пытаются представить нас фанатиками». Сторонники Меняйлова хотят подать в суд на журналистов

Представители движения «Партизанская правда партизан» собираются подать в суд на средства массовой информации.



Об этом сообщает «ТСН 24» со ссылкой на группу движения в соцсети.

«На данный момент ведутся подготовительные работы с юристами для судебного разбирательства со СМИ. СМИ пытаются представить нас идиотами и фанатиками», — сообщается в группе.

19 июля 2018 года Суворовский районный суд постановил заключить в СИЗО Алексея Меняйлова и его супругу Слатану до 17 сентября. В отношении Меняйлова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства). Дело, судя по вопросам следователя на опросах свидетелей, выстроено вокруг «разжигания ненависти по половому признаку» к женщинам. После этого сторонники Меняйлова начали распространять видеозаписи, в которых, как они сообщают, «разоблачают обвинение в разжигании ненависти к женщинам».

Напомним, 17 июля около 20 членов «Партизанской правды партизан» были задержаны по трём адресам в Суворове. Сейчас под стражей только супруги Меняйловы. Участники незарегистрированной организации заявляют, что их цель – построить в Тульской области музей Героев ВОВ. По версии следствия, «Партизанская правда партизан» является военизированной сектой. Её лидер Александр Меняйлов и его сторонники распространяли в Интернете видеоролики, за просмотр которого собирали деньги. Также участники движения собирались на своеобразные «тренировки».