Повышение НДС должно принести на «майские указы» Путина около 2 трлн рублей

Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18 до 20%.



За законопроект проголосовала только фракция партии «Единая Россия». Как и в случае с голосованием по пенсионной реформе, все остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — выступили против.

Повышение налога на 2% поможет в течение 6 лет принести в бюджет около 2 трлн рублей, необходимых для выполнения «майских указов» президента Владимира Путина, говорится в законопроекте. По подсчётам Минфона, эта мера обеспечит федеральному бюджету дополнительные 633,5 млрд рублей в 2019 году, а также 678 и 728 млрд в 2020—2021 годах.