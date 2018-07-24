Туляки не страдают ожирение

Тульская область не попала в число регионов, страдающих от ожирения.



Сегодня Минздрав сообщил, что в 2017 году число россиян с диагностированным ожирением достигло 2 млн, или 1,3% от населения страны. За последние пять лет показатель вырос на 30%, пишет «РБК».

Больше всего людей с диагностированным ожирением в Алтайском крае — 5,4% от числа жителей. Магаданская (3,4%) и Курганская (2,8%) области на втором и третьем месте соответственно. Реже всего ожирение в 2017 году диагностировалось у жителей Москвы (0,5%) и Приморского края (0,4%).