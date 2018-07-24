В России появился День принятия Крыма, Тамани и Кубани в Российскую империю

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.



Закон был внесен в нижнюю палату парламента членами Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко и рядом депутатов Госдумы, избранных от Крыма и Севастополя.

«Устанавливается новая памятная дата России: 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В её названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест „о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую“», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа также указали, что Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено высочайшим манифестом.