В тульском УФСБ сообщили о задержании опасного интернет-экстремиста три месяца назад

В Туле задержали местного жителя за размещение в интернете картинок и статей с призывами к экстремистской деятельности, сообщили в УФСБ.



Задержание произошло ещё в апреле. Тогда же было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В пресс-релизе спецслужбы сообщили, что во время обыска дома у туляка нашли символику запрещённой экстремистской организации, пистолет и боеприпасы к нему, холодное оружие, самодельный обрез. Мужчина заключён под стражу.