Дюмин предложил послам из стран Азии и Африки привлекать в Тульскую область иностранный капитал

24 июля губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с руководителями дипломатических представительств РФ за рубежом.



Послы России в 15 странах Европы, Азии и Африки (в Австрии, Алжире, Андорре, Бахрейне, Болгарии, Вьетнаме, Гвинее, Испании, Конго, Македонии, Мозамбике, на Сейшельских Островах, в Словакии, Сьерра-Леоне, Швейцарии) посетили ряд культурных и промышленных объектов.

Губернатор рассказал, что предлагает иностранным инвесторам сотрудничество с Тульской областью.

«Мы хотим, чтобы наш регион знали не только как родину самовара и пряника, как оружейную столицу России, но и как территорию, где можно успешно вести бизнес, в том числе – нашим зарубежным партнёрам. Мы рассчитываем, что с помощью послов России за рубежом нам удастся донести до иностранного бизнеса информацию о преимуществах Тульской области», — сказал он.